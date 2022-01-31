Кричала, что любит: в Киеве голая девушка бегала по снегу за мужчиной (видео)

Из-за поведения пары очевидцы вызвали полицию.
В Киеве на проспекте Маяковского в воскресенье, 30 января, местные жители заметили голую женщину, которая бегала за мужчиной и признавалась в любви.
Видео опубликовали в Instagram на странице "Типова Троєщина".
На кадрах заметно, что обнаженная девушка бегает за неизвестным мужчиной и выкрикивает слово "Люблю". В то же время мужчина пытается избежать спутницы. Вскоре к парочке подъехал автомобиль полиции.
В комментарии "Чрезвычайным новостям" местные жители рассказали, что мужчина и женщина живут в соседних домах и находятся в отношениях. Однако, по данным местных жителей, мужчина может быть причастен к распространению наркотиков. Из-за скандалов в доме мужчины соседи часто вызывают к нему полицию. Что касается девушки, она из благополучной семьи, однако четыре года у нее начались отношения с соседом и с тех пор она часто ссорится с любимым.
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