Спасение костела Святого Николая в Киеве после пожара завершено: на очереди реставрация

Спасение костела Святого Николая в Киеве после пожара завершено: на очереди реставрация

Реставрационные работы должны начаться в марте.

В Киеве завершили противоаварийные работы в костеле имени святого Николая, пострадавшего от пожара. Теперь его ждет внутренняя и внешняя реставрация.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

На спасение костела благотворители отправили 1 704 389,31 гривны. Ткаченко подчеркнул, что цифры добровольной помощи поражают, как и поражает то, с какой скоростью они были собраны.

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"Благодарю всех благотворителей, которые присоединились к спасению памятника. На мой взгляд, нам удалось достичь открытой коммуникации государства, представителей бизнеса и граждан Украины. Беспрецедентный случай", — написал он.

Целью противоаварийных работ было устранить опасные элементы для нахождения внутри и подготовить памятку для дальнейших реставрационных работ.

Александр Ткаченко



В частности, сделано следующее:

Проведены лабораторные исследования и экспертиза конструкций памятки;

Исследовано влияние пожара на все конструкции здания;

Разработана проектно-сметная документация на преодоление последствий пожара и проведение противоаварийных работ;

Проведены закупки и заключен договор подряда на выполнение противоаварийных работ;

Организована служба заказчика и технический надзор за выполнением работ подрядчиком;

Выполнен монтаж новых временных оконных конструкций;

Произведена очистка всех стен от сажи;

Сделаны временные полы, которые будут эксплуатироваться и в дальнейшем во время реставрации;

Установлены защитные сетки для защиты от падения элементов декора с потолка костела;

Разработана заново и восстановлена вся система отопления;

Смонтировано новое освещение;

Демонтированы опасные элементы;

Демонтированы люстры, пострадавшие при пожаре;

Убран мусор и полностью восстановлена функциональность достопримечательности.

Александр Ткаченко

Ткаченко объяснил, что дальше костел ожидает реставрация. До ее завершения проводить концертную деятельность внутри будет нельзя.

"Поэтому мы ищем помещение для размещения творческого коллектива Дома органной музыки для возобновления их постоянной занятости. Коллектив надеется, что будет возможность приспособить здание кинотеатра "Киев" под концертный зал. Поэтому мы ведем предварительные консультации с КГГА", — написал глава МКИП.

Александр Ткаченко

Он добавил, что реставрационные работы начнутся в марте и будут проводиться за средства из госбюджета в рамках программы "Большая Реставрация".

Ткаченко подчеркнул, что реставрация фасада и реставрация работ внутри – два отдельных проекта. В настоящее время проект реставрационных работ дорабатывается. На реставрацию внутренней части также будут готовить проект. Так же, как с рабочей группой при МКИП по противоаварийным работам, в рабочую группу по реставрации войдут представители католической общины.

Напомним, что 3 сентября поздно вечером в Киеве загорелся костёл святого Николая. Возгорание возникло в органе во время репетиции. В результате масштабного пожара пострадало внутреннее украшение храма на первом и втором этажах, также сгорел уникальный орган.

Новости Киева: в костеле Святого Николая закончили первый этап работ

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