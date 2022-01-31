В Киеве потеплеет, но заснежит: прогноз погоды на неделю, 1-6 февраля

В Киеве потеплеет, но заснежит: прогноз погоды на неделю, 1-6 февраля

В столице ожидается небольшое потепление.

В течение недели, 1-6 февраля, в Киеве будет относительно тепло и со снегом. Температура воздуха - около 0 градусов.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Во вторник, 1 февраля, днем -2 -3 градуса, ночью -3 -4 градуса. В течение всего дня будет держаться облачная погода. Без осадков.

В среду, 2 февраля, днем прогнозируют 0 градусов, ночью -6 градусов. Также облачно и без осадков.

В четверг, 3 февраля, днем и ночью -1 градус. Всю вторую половину дня будет идти мелкий снег.

В пятницу, 4 февраля, немного приморозит. Днем ожидается -4 градуса, ночью -5 градусов. Ночью будет идти снег.

В субботу и воскресенье, 5-6 февраля, +1 +2 градуса. Ночью и утром будет идти дождь. Облачно.

Напомним, что украинцам в начале февраля обещают температурные перепады, вьюги и гололедицу. Начнётся неделя с сильных ветров до 80 километров в час в большинстве областей, а в западных регионах и Карпатах ожидаются еще более мощные порывы.

Sinoptik.ua

На этой неделе синоптики предупреждают о сильном ветре и гололедице | Погода в Украине

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