Потоки воды летели с потолка: один из студенческих общежитий Киева затопило (видео)

Происшествие произошло в общежитии №10 по адресу улица Генерала Родимцева, 7a.

В Киеве затопило студенческое общежитие Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Происшествие произошло в общежитии №10 по адресу улица Генерала Родимцева, 7a.

Потоки воды летели с образовавшейся трещины в потолке.

Соответствующее видео обнародовал telegram-паблик "Большой Киев".

"К новому учебному году — готовы. Ничего такого, просто студенческое общежитие №10 НУБиП Украины. Ул. Генерала Родимцева", — говорится в заметке под видео.

Напомним, Киев двое суток находился под ударом стихии. Мощный ливень прошелся по всем районам города, а в некоторых молния вызвала пожары. Деревья вырывало с корнем. Изуродованные ими машины можно увидеть по всему городу. Одно из деревьев упало на электропровода и загорелось. Там полицейские ограничивали движение. Сложно было двигаться автомобилистам и другими дорогами. Ливневки снова не справились с таким количеством осадков.

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