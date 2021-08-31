Сломали качели и вырвали скамейку: в Киеве подростки "культурно" отдохнули в фитнес-парке "Озеро Лебединое" (видео)

Сейчас хулиганов разыскивает полиция.
В Киеве группа молодежи пришла отдохнуть в фитнес-парк "Озеро Лебединое" и натворила беды.
Пятеро подростков сломали качели в фитнес-парке, вырвали скамейку и испортили покрытие.
Об этом сообщил telegram-паблик "Киев Сейчас" и обнародовал видео.
"Культурные" ребята после отдыха в фитнес-парка "Озеро Лебединое" сломали детские качели, вырвали скамейку и покрытия ", — говорится в заметке под видео.
Сейчас хулиганов разыскивает полиция.
Напомним, в Киеве возле Лавры двое пьяных парней разбили стекло в троллейбусе, а потом избили водителя и пешехода из-за замечания.