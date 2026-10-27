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- Киев
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В Киеве пьяный отец изнасиловал 10-летнюю дочь, когда младшие дети спали: как его наказали
В Киеве суд вынес приговор 34-летнему мужчине, который в нетрезвом состоянии изнасиловал свою 10-летнюю дочь, пока младшие братья спали, а мать находилась в другом городе.
В Киеве вынесли приговор 34-летнему мужчине, который надругался над собственной 10-летней дочерью. Преступление случилось, когда мать ребенка ненадолго уехала из города.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram.
События разворачивались в октябре 2023 года. Женщина на несколько дней оставила 10-летнюю дочь и двух младших сыновей (в возрасте 4 и 6 лет) под наблюдением отца. Ночью мужчина, накануне употреблявший алкоголь, изнасиловал девочку, пока ее младшие братья спали рядом.
На утро потерпевший ребенок рассказал об ужасе бабушки и соседям. Однако собственная семья девочке не поверила — откликнулись только соседи, которые вызвали полицию.
Во время судебного заседания мужчина категорически отрицал свою вину, а его родственники убеждали, что девочка все придумала. Впрочем, ювенальные прокуроры предоставили безоговорочные доказательства и результаты экспертиз, полностью опровергли версию защиты.
Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование малолетнего лица) и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.
После вступления приговора в законную силу данные об осужденном внесут в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних.
Напомним, в Полтаве репетитор-педофил, годами изнасиловал детей на уроках, заставлял их фотографироваться без одежды, хранил порнографические материалы и манипуляциями убеждал детей скрывать это от родителей.