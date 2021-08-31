COVID-сертификат или ПЦР-тест для родителей: какие ограничения будут действовать в школах Киева

COVID-сертификат или ПЦР-тест для родителей: какие ограничения будут действовать в школах Киева

С 1 сентября в учебных заведениях Киева будет действовать ряд запретов и ограничений.

В школах Киева установили ряд ограничений для родителей учеников из-за опасности распространения СOVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА

На входе в школы будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест, проведенный не более чем за 72 часа до посещения заведения. Этот запрет действует во всех зонах карантина.

"Зеленая" зона — запреты:

вход группами и массовое пребывание в заведении родителей;

проведение массовых (образовательных, научных, тематических и других) мероприятий без одетых всеми участниками средств индивидуальной защиты.

"Желтая" и "оранжевая" зоны — запреты:

проведение массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей)

посещение заведений лицами, которые не являются участниками образовательного процесса;

вход группами и массовое пребывание в заведении родителей;

запрещение работы в случае отсутствия у более 20 процентов персонала полного курса вакцинации.

"Красная" зона:

Обучение продолжится для соискателей, которые участвуют в аттестации, а также лиц, участвующих в мероприятиях по оценке качества образования при условии наличия в более чем в 80 процентов персонала полного курса вакцинации.

Родительские консультации/сборы будут проходить только в онлайн режиме.

В "красной" зоне будут работать только детсады, начальные классы и спецучреждения образования.

Напомним, что Киев не планирует закрывать детсады и начальную школу при новой волны COVID-19.

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