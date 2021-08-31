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Развращал сына сожительницы: в Киеве задержали мужчину за детское порно и насилие

Развращал сына сожительницы: в Киеве задержали мужчину за детское порно и насилие

Развращал сына сожительницы: в Киеве задержали мужчину за детское порно и насилие

С 2018 до 2021 года 28-летний житель Полтавщины насиловал и совершал другие действия сексуального характера в отношении мальчика 2013 г.р.

В Киеве задержали мужчину за создание детского порно и насилие в отношении малолетнего мальчика.

С 2018 до 2021 года 28-летний житель Полтавской области насиловал и совершал другие действия сексуального характера в отношении сына своей сожительницы, 2013 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Правоохранительные органы при поддержке Европола обнаружили серию мультимедийных файлов, на которых изображен процесс сексуальной эксплуатации малолетнего мальчика. Согласно информации Европола, противоправный контент создавался на территории Украины.

© Прокуратура Киева
Прокуратура Киева

"Во время проведения проверки и отработки этой информации проведен ряд следственных (розыскных) действий. Установлено, что с 2018 до 2021 года 28-летний житель Полтавской области неоднократно насиловал и совершал другие преступные действия сексуального характера в отношении сына своей сожительницы 2013 года, и создавал при участии последнего противоправный контент в виде фото- и видеоматериалов, которые согласно заключению эксперта, относятся к детской порнографии", — говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина загружал и сохранял в личном электронном ящике противоправный контент, в  частности фото- и видеоматериалы с действиями сексуального характера при участии малолетнего мальчика.

Силовики провели обыски по месту жительства злоумышленника, в ходе которых изъята компьютерная техника и жесткий диск с медиафайлами, содержащими детскую порнографию.

По результатам проведения следственных действий мужчину задержали.

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Сейчас задержанному сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве в туалете детской поликлиники на семилетнюю девочку набросился педофил. Он заставил ребенка снять белье, включил видеозапись на телефоне и заставил показать половые органы. Девочка хотела кричать, но испугалась, что мужчина ее ударит.

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