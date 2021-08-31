Развращал сына сожительницы: в Киеве задержали мужчину за детское порно и насилие

С 2018 до 2021 года 28-летний житель Полтавщины насиловал и совершал другие действия сексуального характера в отношении мальчика 2013 г.р.

В Киеве задержали мужчину за создание детского порно и насилие в отношении малолетнего мальчика.

С 2018 до 2021 года 28-летний житель Полтавской области насиловал и совершал другие действия сексуального характера в отношении сына своей сожительницы, 2013 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Правоохранительные органы при поддержке Европола обнаружили серию мультимедийных файлов, на которых изображен процесс сексуальной эксплуатации малолетнего мальчика. Согласно информации Европола, противоправный контент создавался на территории Украины.

Прокуратура Киева

"Во время проведения проверки и отработки этой информации проведен ряд следственных (розыскных) действий. Установлено, что с 2018 до 2021 года 28-летний житель Полтавской области неоднократно насиловал и совершал другие преступные действия сексуального характера в отношении сына своей сожительницы 2013 года, и создавал при участии последнего противоправный контент в виде фото- и видеоматериалов, которые согласно заключению эксперта, относятся к детской порнографии", — говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина загружал и сохранял в личном электронном ящике противоправный контент, в частности фото- и видеоматериалы с действиями сексуального характера при участии малолетнего мальчика.

Силовики провели обыски по месту жительства злоумышленника, в ходе которых изъята компьютерная техника и жесткий диск с медиафайлами, содержащими детскую порнографию.

По результатам проведения следственных действий мужчину задержали.

Сейчас задержанному сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве в туалете детской поликлиники на семилетнюю девочку набросился педофил. Он заставил ребенка снять белье, включил видеозапись на телефоне и заставил показать половые органы. Девочка хотела кричать, но испугалась, что мужчина ее ударит.

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