В Киеве на Лукьяновке дерево упало на маршрутку: фото, видео

Происшествие произошло 30 августа во время грозы.
В Киеве на Лукьяновке дерево упало на маршрутку.
Событие произошло 30 августа во время грозы.
Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.
На место происшествия приехали коммунальщики и пытались распилить дерево, чтобы оттянуть от автобуса.
Накануне похожий инцидент произошел в Межевом переулке.
Там дерево упало на припаркованные автомобили.
Напомним, Киев двое суток находился под ударом стихии. Мощный ливень прошелся по всем районам города, а в некоторых молния вызвала пожар. Деревья вырывало с корнем. Изуродованные ими машины можно увидеть по всему городу. Одно из деревьев упало на электропровода и загорелось. Там полицейские ограничивали движение. Сложно было двигаться автомобилистам и другими дорогами. Ливневки снова не справились с таким количеством осадков.