В Киеве на Лукьяновке дерево упало на маршрутку: фото, видео

В Киеве на Лукьяновке дерево упало на маршрутку: фото, видео

Происшествие произошло 30 августа во время грозы.

В Киеве на Лукьяновке дерево упало на маршрутку.

Событие произошло 30 августа во время грозы.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.

На место происшествия приехали коммунальщики и пытались распилить дерево, чтобы оттянуть от автобуса.

Киев Оперативный

Накануне похожий инцидент произошел в Межевом переулке.

Там дерево упало на припаркованные автомобили.

Напомним, Киев двое суток находился под ударом стихии. Мощный ливень прошелся по всем районам города, а в некоторых молния вызвала пожар. Деревья вырывало с корнем. Изуродованные ими машины можно увидеть по всему городу. Одно из деревьев упало на электропровода и загорелось. Там полицейские ограничивали движение. Сложно было двигаться автомобилистам и другими дорогами. Ливневки снова не справились с таким количеством осадков.

Новости Украины: Киев вторые сутки страдает под ударом стихии - вырванные деревья и пожары от молнии

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