Погода в Украине на 30 апреля: что прогнозируют синоптики

Последний день апреля в нашем государстве будет малооблачным.

В Украине 30 апреля облачно, местами возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

По данным синоптиков, последний день апреля в нашем государстве будет малооблачный. В Крыму ночью возможны кратковременные дожди, местами с грозой.

Ветер северо-восточный (на западе страны юго-восточный), 5-10 метров в секунду, в юго-восточной части днем местами порывы – 15-18 метров в секунду.

Температура ночью 4-9 градусов тепла, на юге и востоке страны 8-13 градусов; днем 18-23 градуса, в Закарпатье до 25; на высокогорье Карпат ночью 0-5 тепла, днем 13-18 градусов тепла.

Какая погода будет на Киевщине

В Киевской области 30 апреля будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.

Температура ночью 4-9 градусов, днем 18-23 градуса; в Киеве ночью 7-9 градусов, днем около 20 градусов”, — рассказали в Укргидрометцентре.

Напомним, что начало мая будет отличаться спокойной погодой, хотя возможно поступление атмосферных фронтов.

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