В Дарницком районе Киева вспыхнул сильный пожар – подробности от ГСЧС (видео)

Возгорание произошло на улице Гетьмана Павла Полуботка в Дарницком районе.
В Дарницком районе Киева днем 28 апреля вспыхнул сильный пожар.
О задымлении написали в местных Telegram-каналах.
Жители столицы сообщили о пожаре около 15:12. На кадрах видно сильное задымление в нежилом здании.
Спикер ГСЧС в городе Киеве Павел Петров в комментарии "24 Каналу" рассказал, что горело заброшенное здание.
"В настоящее время возгорание было на 3 и 4 этажах, примерно площадь пожара составляла около 50 метров квадратных. Пожар спасателями уже локализован, сейчас наблюдается задымление и ребята работают над ликвидацией огня", — отметил он.
Спикер также добавил, что пострадавших и погибших в результате огня нет.
Напомним, в Киеве мужчина, одетый как Нео из известного фильма "Матрица", пытался ограбить отделение банка.
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