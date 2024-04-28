Пожар в Днепровском районе Киева: появились фото

В Киеве в Днепровском районе произошел пожар. Горело здание, которое не эксплуатировалось.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

Как отмечается, пожар произошел на улице Гетьмана Павла Полуботко. Там возгорание произошло на втором этаже 12-этажного бездействующего здания. Площадь возгорания достигла 50 квадратных метров.

“Предварительно, никто не пострадал. Причину пожара будут устанавливать правоохранители”, — подчеркнули в ГСЧС столицы.

Напомним, что жители столицы сообщили о пожаре около 15:12. Было видно сильное задымление в нежилом здании.

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