Погода в Україні на 30 квітня: що прогнозують синоптики

Останній день квітня в нашій державі буде малохмарний.
В Україні 30 квітня буде хмарно, місцями можливі короткочасні дощі.
Про це повідомили в “Укргідрометцентрі”.
За даними синоптиків, останній день квітня в нашій державі буде малохмарний. В Криму вночі можливі короткочасні дощі, подекуди з грозою.
Вітер північно-східний (на заході країни південно-східний), 5-10 метрів на секунду, у південно-східній частині вдень місцями пориви - 15-18 метрів на секунду.
Температура вночі 4-9 градусів тепла, на півдні та сході країни 8-13 градусів; вдень 18-23 градуси, на Закарпатті до 25; на високогір'ї Карпат вночі 0-5 тепла, вдень 13-18 градусів тепла.
Якою погода буде на Київщині
В Київській області 30 квітня буде малохмарним, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду.
“Температура вночі 4-9 градусів, вдень 18-23 градуси; у Києві вночі 7-9 градусів, вдень близько 20 градусів”, - розповіли в “Укргідрометцентрі”.
Нагадаємо, що початок травня вирізнятиметься спокійною погодою, хоча можливе надходження атмосферних фронтів.
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