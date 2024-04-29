Погода в Україні на 30 квітня: що прогнозують синоптики

Останній день квітня в нашій державі буде малохмарний.

В Україні 30 квітня буде хмарно, місцями можливі короткочасні дощі.

Про це повідомили в “Укргідрометцентрі”.

За даними синоптиків, останній день квітня в нашій державі буде малохмарний. В Криму вночі можливі короткочасні дощі, подекуди з грозою.

Вітер північно-східний (на заході країни південно-східний), 5-10 метрів на секунду, у південно-східній частині вдень місцями пориви - 15-18 метрів на секунду.

Температура вночі 4-9 градусів тепла, на півдні та сході країни 8-13 градусів; вдень 18-23 градуси, на Закарпатті до 25; на високогір'ї Карпат вночі 0-5 тепла, вдень 13-18 градусів тепла.

Якою погода буде на Київщині

В Київській області 30 квітня буде малохмарним, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду.

“Температура вночі 4-9 градусів, вдень 18-23 градуси; у Києві вночі 7-9 градусів, вдень близько 20 градусів”, - розповіли в “Укргідрометцентрі”.

Нагадаємо, що початок травня вирізнятиметься спокійною погодою, хоча можливе надходження атмосферних фронтів.

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