"Нео" намагався пограбувати у Києві відділення банку - соцмережі

Чоловік, одягнений як Нео із відомого фільму "Матриця", намагався пограбувати столичне відділення банку.

Про це повідомляють київські телеграм-канали.

Канал "Київ Оперативний" додає, що чоловік прийшов до фінансової установи із ножем та погрожував ним співробінику банку.

"В одне з відділень банку на Петра Григоренка завітав оцей Нео 1987 року народження. Було б смішно, якби оце не почало погрожувати ножем співробітнику банку", - йдеться у дописі.

Відомо, що чоловік затриманий групою швидкого реагування і переданий правоохоронним органам.

Столична поліція не коментувала цей злочин.

Нагадаємо, на Київщині 5 підлітків, серед яких були школярі, заманили та зґвалтували дівчинку.

Провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.