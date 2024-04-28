Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Нео" намагався пограбувати у Києві відділення банку - соцмережі

"Нео" намагався пограбувати у Києві відділення банку - соцмережі

Злодій у Києві. ФОТО: "Київ Оперативний"/Telegram

Чоловік затриманий групою швидкого реагування.

Чоловік, одягнений як Нео із відомого фільму "Матриця", намагався пограбувати столичне відділення банку. 

Про це повідомляють київські телеграм-канали. 

Канал "Київ Оперативний" додає, що чоловік прийшов до фінансової установи із ножем та погрожував ним співробінику банку. 

"В одне з відділень банку на Петра Григоренка завітав оцей Нео 1987 року народження.  Було б смішно, якби оце не почало погрожувати ножем співробітнику банку", - йдеться у дописі. 

Відомо, що чоловік затриманий групою швидкого реагування і переданий правоохоронним органам.

Столична поліція не коментувала цей злочин. 

Нагадаємо, на Київщині 5 підлітків, серед яких були школярі, заманили та зґвалтували дівчинку.

Провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація