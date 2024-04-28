"Нео" намагався пограбувати у Києві відділення банку - соцмережі

Чоловік затриманий групою швидкого реагування.
Чоловік, одягнений як Нео із відомого фільму "Матриця", намагався пограбувати столичне відділення банку.
Про це повідомляють київські телеграм-канали.
Канал "Київ Оперативний" додає, що чоловік прийшов до фінансової установи із ножем та погрожував ним співробінику банку.
"В одне з відділень банку на Петра Григоренка завітав оцей Нео 1987 року народження. Було б смішно, якби оце не почало погрожувати ножем співробітнику банку", - йдеться у дописі.
Відомо, що чоловік затриманий групою швидкого реагування і переданий правоохоронним органам.
Столична поліція не коментувала цей злочин.
Нагадаємо, на Київщині 5 підлітків, серед яких були школярі, заманили та зґвалтували дівчинку.
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