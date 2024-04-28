У Дарницькому районі Києва спалахнула сильна пожежа – подробиці від ДСНС (відео)

Займання сталося на вулиці Гетьмана Павла Полуботка у Дарницькому районі.
У Дарницькому районі Києва вдень 28 квітня спалахнула сильна пожежа.
Про задимлення написали у місцевих Telegram-каналах.
Мешканці столиці повідомили про пожежу близько 15:12. На кадрах видно сильне задимлення у нежитловій будівлі.
Речник ДСНС в місті Києві Павло Петров у коментарі "24 Каналу" розповів, що горіла закинута будівля.
"Наразі загоряння було на 3 і 4 поверхах, приблизно площа пожежі складала близько 50 метрів квадратних. Пожежу рятувальниками вже локалізовано, наразі спостерігається задимлення і хлопці працюють над ліквідацією вогню", – зазначив він.
Речник також додав, що постраждалих і загиблих внаслідок вогню немає.
Нагадаємо, у Києві чоловік, одягнений як Нео із відомого фільму "Матриця", намагався пограбувати відділення банку.
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