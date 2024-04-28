Пожежа у Дніпровському районі Києва: з'явилися фото

В Києві у Дніпровському районі сталася пожежа. Горіла будівля, яка не експлуатувалася.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Києва.

Як зазначається, пожежа сталася на вулиці Гетьмана Павла Полуботка. Там загоряння відбулося на другому поверсі 12-поверхової недіючої будівлі. Площа загоряння сягнула 50 метрів квадратних.

“Попередньо, ніхто не постраждав. Причину пожежі будуть встановлювати правоохоронці”, - підкреслили в ДСНС столиці.

Нагадаємо, що мешканці столиці повідомили про пожежу близько 15:12. Було видно сильне задимлення у нежитловій будівлі.

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