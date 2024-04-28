У Києві вночі пролунав вибух: постраждало двоє людей – подробиці

У Святошинському районі Києва, біля однієї з багатоповерхівок, у ніч проти 28 квітня пролунав вибух. Після повідомлення про вибух на місце виїжджали слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції, вибухотехніки та медики.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Як розповіли правоохоронці, внаслідок вибуху, який стався, ймовірно, від підриву гранати, постраждало двоє чоловіків. Потерпілих госпіталізовано до медичного закладу. Обставини події зʼясовуються.

За вказаним фактом Святошинським управлінням поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 263 - (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Нагадаємо, у Києві чоловіка дістали з 8-метрової ями – подробиці інциденту (фото).

Читайте також: