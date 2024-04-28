В Киеве ночью раздался взрыв: пострадали два человека – подробности

В Святошинском районе Киева, возле одной из многоэтажек, в ночь на 28 апреля раздался взрыв. После сообщения о взрыве на место выезжали следственно-оперативные группы главного и районного управления полиции, взрывотехники и медики.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Как рассказали правоохранители, в результате взрыва, который произошел, вероятно, от подрыва гранаты, пострадали двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.

По указанному факту Святошинским управлением полиции начато уголовное производство по ст. 263 – (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 128 (Неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение).

Напомним, в Киеве мужчину достали из 8-метровой ямы – подробности инцидента (фото).

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