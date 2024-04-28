"Нео" пытался ограбить в Киеве отделение банка – соцсети

Человек, одетый как Нео из известного фильма "Матрица", пытался ограбить столичное отделение банка.

Об этом сообщают киевские телеграммы-каналы.

Канал "Киев Оперативный" добавляет, что мужчина пришел в финансовое учреждение с ножом и угрожал им сотрудник банка.

"В одно из отделений банка на Петра Григоренко пришел этот Нео 1987 года рождения. Было бы смешно, если бы это не начало угрожать ножом сотруднику банка", — говорится в сообщении.

Известно, что мужчина задержан группой быстрого реагирования и передан правоохранительным органам.

Столичная полиция не комментировала это преступление.

Напомним, в Киевской области 5 подростков, среди которых были школьники, заманили и изнасиловали девочку.

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