"Нео" пытался ограбить в Киеве отделение банка – соцсети

Человек задержан группой быстрого реагирования.
Человек, одетый как Нео из известного фильма "Матрица", пытался ограбить столичное отделение банка.
Об этом сообщают киевские телеграммы-каналы.
Канал "Киев Оперативный" добавляет, что мужчина пришел в финансовое учреждение с ножом и угрожал им сотрудник банка.
"В одно из отделений банка на Петра Григоренко пришел этот Нео 1987 года рождения. Было бы смешно, если бы это не начало угрожать ножом сотруднику банка", — говорится в сообщении.
Известно, что мужчина задержан группой быстрого реагирования и передан правоохранительным органам.
Столичная полиция не комментировала это преступление.
Напомним, в Киевской области 5 подростков, среди которых были школьники, заманили и изнасиловали девочку.
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