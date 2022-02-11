Погода в Киеве: какой прогноз на пятницу, 11 февраля

Погода в Киеве: какой прогноз на пятницу, 11 февраля

Осадков не прогнозируют.

Облачная погода в Киеве в пятницу, 11 февраля, продержится весь день.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Температура воздуха днем +4 +5 градусов, ночью +2 +3 градуса. Без осадков. Ветер юго-западного толка, 3 м/с.

В целом в Украине станет теплее, местами – осадки в виде мокрого снега. Облачно с прояснениями. На территории страны без существенных осадков. Лишь в северо-восточных областях небольшой мокрый снег. Днем на западе небольшой дождь.

В Карпатах – с мокрым снегом. В большинстве регионов на дорогах ночью и утром местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

На этой неделе ожидается теплая, но иногда ветреная погода | Погода в Украине

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