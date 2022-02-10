Под Киевом 52-летняя водительница на внедорожнике разбила кофейню: пострадала работница кафе (фото)

Под Киевом 52-летняя водительница на внедорожнике разбила кофейню: пострадала работница кафе (фото)

В результате аварии 28-летняя работница заведения получила травмы. Ее доставили в больницу.

На Киевщине водитель внедорожника разбила кофейню. Инцидент произошел в селе Пуховка Броварского района.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

52-летняя водитель автомобиля "Mitsubishi Pajero Wagon" не справилась с управлением и въехала в стену кафе. В результате аварии 28-летняя работница заведения получила травмы. Ее доставили в больницу.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП и со временем предоставят соответствующую правовую квалификацию.

Напомним, что в Борисполе пьяный водитель протаранил пять припаркованных автомобилей.

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