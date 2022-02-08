Киев украсили ко Дню влюбленных: где можно сделать классные фото

14 февраля празднуют самый романтичный праздник – день святого Валентина или Праздник Влюбленных.

Киев заранее украсили ко Дню влюбленных – 14 февраля. Яркие фотозоны появились возле столичных кондитерских.

ТСН.ua собрал топ Instagram-локаций, где можно сделать классные фото.

Предприниматели развешали на витринах красные и розовые сердечки, фигурки медвежат и разноцветные гирлянды.

Улица Межигорская, 63

Улица Ивана Мазепы 18/29

Улица Межигорская, 63

Улица Ивана Мазепы 18/29

Улица Ивана Мазепы 18/29

Улица Ивана Мазепы 18/29

Улица Ивана Мазепы 18/29

Улица Ивана Мазепы 18/29

Отметим, что 14 февраля празднуют самый романтичный праздник – день святого Валентина или Праздник Влюбленных. В 2022 году этот день выпадает на понедельник.

Но поздравлять в этот день можно не только своих любимых, мужа или жену. Искренних и теплых слов ждут ваши друзья, мама, папа, дети и даже коллеги.

Поэтому ТСН.ua подобрал вам красивые поздравления с Днем святого Валентина.

День влюбленных: праздник или манипуляции маркетологов

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