Киев украсили ко Дню влюбленных: где можно сделать классные фото

14 февраля празднуют самый романтичный праздник – день святого Валентина или Праздник Влюбленных.
Киев заранее украсили ко Дню влюбленных – 14 февраля. Яркие фотозоны появились возле столичных кондитерских.
ТСН.ua собрал топ Instagram-локаций, где можно сделать классные фото.
Предприниматели развешали на витринах красные и розовые сердечки, фигурки медвежат и разноцветные гирлянды.
Отметим, что 14 февраля празднуют самый романтичный праздник – день святого Валентина или Праздник Влюбленных. В 2022 году этот день выпадает на понедельник.
Но поздравлять в этот день можно не только своих любимых, мужа или жену. Искренних и теплых слов ждут ваши друзья, мама, папа, дети и даже коллеги.
Поэтому ТСН.ua подобрал вам красивые поздравления с Днем святого Валентина.
Читайте также: