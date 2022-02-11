В Киеве количество случаев коронавируса стремительно возросло: статистика на 11 февраля

В Киеве количество случаев коронавируса стремительно возросло: статистика на 11 февраля

В столице подтверждено 398 065 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 11 февраля в Киеве зафиксировано 4 104 новых случая коронавируса за сутки. Это на 224 случая больше, чем 10 февраля (3 880 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 398 065 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели – 345 988 человек ( 1 193 за сутки);

человек ( за сутки); умерли – 8 685 человек (32 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 212 288 случаев COVID-19 (1 279 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели – 188 488 человек ( 871 за сутки);

человек ( за сутки); умерли – 4 888 человек (4 за сутки).

Напомним, украинские ученые разработали новые ПЦР-тесты, которые могут одновременно выявлять коронавирус и грипп.

Новая волна коронавируса в разгаре: кто в зоне риска

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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