В Киеве количество случаев коронавируса стремительно возросло: статистика на 11 февраля

В столице подтверждено 398 065 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 11 февраля в Киеве зафиксировано 4 104 новых случая коронавируса за сутки. Это на 224 случая больше, чем 10 февраля (3 880 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 398 065 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели – 345 988 человек (1 193 за сутки);
- умерли – 8 685 человек (32 за сутки).
В Киевской области зафиксировано 212 288 случаев COVID-19 (1 279 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели – 188 488 человек (871 за сутки);
- умерли – 4 888 человек (4 за сутки).
Напомним, украинские ученые разработали новые ПЦР-тесты, которые могут одновременно выявлять коронавирус и грипп.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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