Похитили человека и требовали 12 тысяч долларов: в Киеве задержали троих полицейских (фото)

Похитили человека и требовали 12 тысяч долларов: в Киеве задержали троих полицейских (фото)

Полицейские были задержаны в тот же день во время получения средств.

В Киеве задержали троих сотрудников полиции Днепропетровской области, которые похитили человека и угрожая требовали 12 тысяч долларов.

Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Известно, что заместитель начальника следственного отдела и два оперуполномоченных одного из управлений полиции приехали в Киев. 9 февраля они должны были провести обыск жилья гражданина в рамках уголовного производства по мошенничеству.

После обыска правоохранители противоправно задержали владельца жилья – 29-летнего киевлянина. Они поместили его в свой автомобиль.

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Полицейские требовали у мужчины 12 тысяч долларов. В случае отказа они угрожали уведомлением о подозрении в совершении уголовного преступления, а также содержанием под стражей.

Правоохранители разрешили мужчине позвонить по телефону знакомым, чтобы они передали деньги. Сотрудников полиции задержали в тот же день при получении 6,3 тысячи долларов. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что в Киеве задержали 27-летнего мужчину, который пытался поджечь легковушку Skoda на улице Чистяковской. Киевлянин получил "заказ" в Telegram-канале.

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