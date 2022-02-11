Погода в Києві: який прогноз на п'ятницю, 11 лютого

Опадів не прогнозують.
Хмарна погода в Києві у п'ятницю, 11 лютого, триматиметься весь день.
Про це повідомляє сайт Sinoptik.
Температура повітря вдень +4 +5 градусів, вночі +2 +3 градуси. Без опадів. Вітер південно-західного спрямування, 3 м/с.
Загалом в Україні стане тепліше, місцями - опади у вигляді мокрого снігу. Хмарно з проясненнями. На території країни буде без істотних опадів. Лише у північно-східних областях невеликий мокрий сніг. Вдень на заході - невеликий дощ.
У Карпатах - з мокрим снігом. У більшості регіонів на дорогах вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.
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