Погода в Києві: який прогноз на п'ятницю, 11 лютого

Погода в Києві: який прогноз на п'ятницю, 11 лютого

Опадів не прогнозують.

Хмарна погода в Києві у п'ятницю, 11 лютого, триматиметься весь день.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

Температура повітря вдень +4 +5 градусів, вночі +2 +3 градуси. Без опадів. Вітер південно-західного спрямування, 3 м/с.

Загалом в Україні стане тепліше, місцями - опади у вигляді мокрого снігу. Хмарно з проясненнями. На території країни буде без істотних опадів. Лише у північно-східних областях невеликий мокрий сніг. Вдень на заході - невеликий дощ.

У Карпатах - з мокрим снігом. У більшості регіонів на дорогах вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Цього тижня очікується тепла, але подекуди вітряна погода | Погода в Україні

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