Обойдется в 380 млн: для президентского университета в Киеве построят комплекс с бассейнами

Ожидаемая стоимость строительства – 380,6 миллионов гривен.
Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" (ВДНХ), объявил тендер на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейнами в составе нового президентского университета.
Об этом говорится на сайте закупок Prozorro.
Ожидаемая стоимость строительства – 380,6 миллионов гривен. Аукцион пройдет 11 апреля. Конечный срок представления тендерных предложений – 6 марта. Размер тендерного обеспечения – 1,9 млн грн.
Напомним, что в Киеве собираются возвести президентский университет. Ради этого на ВДНХ застроят 16 гектаров. Строительство университета будет длиться три года и будет стоить 7,2 млрд грн.
Оздоровительный комплекс будет построен на месте павильонов №17 и №19. Недавно там начали сносить 19 павильон, где несколько лет проводился благотворительный фестиваль "Кураж Базар". По словам основательницы мероприятия, в Офисе президента ей обещали сохранить павильон, а о сносе даже не предупредили.
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