Под Киевом поезд переехал подростка насмерть: видео

Движение поездов от Вишневого до Киева временно остановили.
Под Киевом поезд переехал подростка насмерть.
Трагедия произошла 2 сентября на переезде в поселке Тарасовка Киево-Святошинского района.
Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua.
"Известно, что около 16:00 2 сентября на железнодорожном переезде в Тарасовке поезд сбил подростка 15-17 лет. От полученных травм он погиб на месте", — говорится в сообщении.
Движение поездов от Вишневого до Киева временно остановили.
Подробности трагедии выясняет полиция.
Это уже вторая смерть под колесами поезда за текущие сутки.
Напомним, в Киеве на проспекте Науки мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте, сбил поезд. Смерть наступила мгновенно.