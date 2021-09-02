Под Киевом поезд переехал подростка насмерть: видео

Движение поездов от Вишневого до Киева временно остановили.

Под Киевом поезд переехал подростка насмерть.

Трагедия произошла 2 сентября на переезде в поселке Тарасовка Киево-Святошинского района.

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Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua.

"Известно, что около 16:00 2 сентября на железнодорожном переезде в Тарасовке поезд сбил подростка 15-17 лет. От полученных травм он погиб на месте", — говорится в сообщении.

Движение поездов от Вишневого до Киева временно остановили.

Подробности трагедии выясняет полиция.

Это уже вторая смерть под колесами поезда за текущие сутки.

Напомним, в Киеве на проспекте Науки мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте, сбил поезд. Смерть наступила мгновенно.

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