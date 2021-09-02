Під Києвом потяг переїхав підлітка на смерть: відео

Під Києвом потяг переїхав підлітка на смерть: відео

Рух поїздів від Вишневого до Києва тимчасово зупинили.

Під Києвом потяг переїхав підлітка на смерть.

Трагедія сталася 2 вересня на переїзді у селищі Тарасівка Києво-Святошинського району.

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Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua.

"Відомо, що близько 16:00 2 вересня на залізничному переїзді в Тарасівці потяг збив підлітка 15-17 років. Від отриманих травм він загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

Рух поїздів від Вишневого до Києва тимчасово зупинили.

Подробиці трагедії наразі з'ясовує поліція.

Це вже друга смерть під колесами поїзда за поточну добу.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Науки чоловіка, який перебігав дорогу в недозволеному місці, збив потяг. Смерть настала миттєво.

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