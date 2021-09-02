Дом-монстр на Подоле в Киеве не введут в эксплуатацию: суд восстановил запрет

Дом-монстр на Подоле в Киеве не введут в эксплуатацию: суд восстановил запрет

Суд отменил постановление апелляционной инстанции, которой ранее позволили ввести в эксплуатацию здание.

Так называемый дом-монстр на столичном Подоле, на улице Нижний Вал 27-29, не введут в эксплуатацию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Киевсовета Евгения Кулеба.

Суд отменил постановление апелляционной инстанции, которой ранее позволили ввести в эксплуатацию здание. "Верховный суд отменил постановление Пивничного апелляционного хозяйственного суда от 08.06.2021 года по делу № 910/27779/14, которой были отменены меры обеспечения иска", — говорится в сообщении.

По ее словам, обеспечение иска заключались в запрете ДАБИ согласовывать и выдавать документы о готовности объекта строительства в эксплуатацию, а также выдавать сертификат соответствия законченного строительством объекта относительно дома или отдельных его помещений.

Кроме того, было запрещено Государственной регистрационной службе Украины и ее структурным подразделениям совершать действия, связанные с государственной регистрацией прав собственности здание "монстра" и внесением и регистрацией в соответствующих базах данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

"Таким образом, суд, вынесший решение и вправе ее отменять, а в таком случае право остается за Хозяйственным судом. Киева", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, здание было запроектовано в эпоху мэра Черновецкого на месте сквера рядом с выходами из метро "Контрактовая площадь". По документам, это восьмиэтажный комплекс с офисными помещениями и квартирами. Впоследствии согласовали еще четыре этажа. Чиновники КГГА утверждают, что проектные документации готового здания у города нет.

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