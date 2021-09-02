Нынешнее лето в Киеве было одним из самых жарких за 140 лет

Нынешнее лето в Киеве было одним из самых жарких за 140 лет

За лето установлено 14 температурных рекордов, большинство из них — десять — в июне.

Нынешнее лето в Киеве стало одним из самых жарких с 1881 года. Средняя температура воздуха этим летом составила +22,3ºС, что на 1,9 °С превысило климатическую норму.

Об этом информирует Центральная геофизическая обсерватория им. Б. Срезневского.

Таким образом это лето заняло второе место среди самых жарких в Киеве за всю историю наблюдений. Лето 2010 года остается рекордсменом не только в столице, но и в Украине.

Наибольшее положительное отклонение от климатической нормы с трех месяцев лета имел июль, который поделил второе место среди самых теплых за последние 140 лет.

Холодное было в начале календарного лета — 1 июня. Тогда температура под утро опустилась до +7,4 °С. А самым жарким было 24 июня, когда температура после полудня поднялась до + 35,5 °С.

За лето установлено 14 температурных рекордов, большинство из них — десять — в июне. Также это лето вошло в двадцатку самых сухих в Киеве с 1891 года. Количество осадков, по наблюдениям метеостанции, составила 77% климатической нормы.

Напомним, что 30 августа из-за сильной грозы и молнии в Киеве произошел ряд взрывов.

Погода в Украине: по всей стране идет дождь - в Киеве 15-минутный ливень превратил дороги в реки

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку