Растрата 5 млн гривен на расчистке ручья: прокуратура провела обыски на КП "Плесо" (фото)

Растрата 5 млн гривен на расчистке ручья: прокуратура провела обыски на КП "Плесо" (фото)

При осмотре ручья Вершинка и прилегающей территории установлено отсутствие выполнения каких-либо работ.

В Киеве прокуратура провела обыски на КП "Плесо". Открыто уголовное производство по факту растраты средств местного бюджета должностными лицами предприятия (ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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"Следствием установлено, что по результатам проведения публичных торгов компания-победитель взяла на себя обязанность по выполнению работ по расчистке ручья Вершинка в Соломенском районе города Киева. Работы якобы проводились с 02.12.2020 до 01.01.2021 и стоили местному бюджету почти 5 млн грн, они оплаченны подрядной организации в полном объеме", — говорится в сообщении.

В марте 2021 года при осмотре ручья Вершинка и прилегающей территории установлено отсутствие выполнения каких-либо работ.

В ходе обыска на коммунальном предприятии "Плесо" обнаружены и изъяты копии актов приема-передачи выполненных работ в указанном тендере, поддельное решение о проведении выемки необходимых следствию документов, которые скрывались коммунальным предприятием на момент выполнения постановлений о временном доступе к вещам и документам.

Кроме того, следствием зафиксировано отсутствие подрядной организации по месту регистрации, что может свидетельствовать о фиктивном характер отношений субъекта предпринимательской деятельности и коммунального предприятия.

Сейчас решается вопрос сообщения о подозрении лицам, причастным к совершению уголовного преступления.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, в Киеве 23 должностным лицам сообщено о подозрении в хищении столичного бюджета.

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