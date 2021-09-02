В Киеве на станции "Святошин" обвалилась стена после капитального ремонта

Обновлением станции занимается "Укрзалізниця".
На станции "Святошин" окончательно рухнула стена после капитального ремонта
Фото опубликовали в сообществе "Буча Найкраще Місто".
Обновлением станции занимается "Укрзалізниця".
В комментариях под постом компания пообещала передать информацию в соответствующее подразделение.
Ранее пользователи соцсетей публиковали фото, где на стене можно было увидеть трещины.
Напомним, сегодня, 2 сентября, на Арсенальной площади повредили "сухой" фонтан. Водитель утром привез бутилированную воду в одно из учреждений, расположенных в отреставрированном помещении. И должен был остановиться у ворот и занести ее. Но решил не напрягаться и подъехать поближе... В результате — повреждено покрытие, обустроенное на фонтане.