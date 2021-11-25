Под Киевом эксвладелец фермерского хозяйства убил подчиненного

Кроме того, мужчина отобрал паспорт у другого рабочего предприятия и нанес тяжкие телесные повреждения еще одному потерпевшему.
Под Киевом эксвладелец фермерского хозяйства во время ссоры убил подчиненного.
Событие произошло в ноябре 2020 года в поселке Макаров Бучанского района.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
Кроме того, мужчина отобрал паспорт у другого рабочего предприятия, который работал там по договоренности и нанес тяжкие телесные повреждения еще одному потерпевшему.
"Киево-Святошинская окружная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который обвиняется в умышленном убийстве, причинении тяжких телесных повреждений, незаконном приобретении и хранении наркотических средств, выращивании конопли и незаконном завладении паспортом граждан. ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 310, ч. 3 ст. 357 УК Украины", — говорится в сообщении прокуратуры.
Обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений, в частности, за незаконное лишение свободы, нарушение неприкосновенности жилья, пытки, хулиганство и незаконное обращение с оружием и боеприпасами.
В ходе проведения санкционированных обысков у мужчины обнаружено и изъято наркотическое средство каннабис, а также посевы конопли.
Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.
Досудебное расследование проводилось Бучанским РУП ГУНП в Киевской области.
Напомним, в Киевской области 32-летняя местная жительница во время ссоры кулаками избила 42-летнюю подругу. Врачи пытались спасти пострадавшую, однако через несколько дней женщина умерла в реанимации.
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