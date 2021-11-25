Під Києвом ексвласник фермерського господарства убив підлеглого

Крім того, чоловік відібрав паспорт у іншого робітника підприємства та завдав тяжкі тілесні ушкодження ще одному потерпілому.

Під Києвом ексвласник фермерського господарства під час сварки вбив підлеглого.

Подія сталася у листопаді 2020 року у селищі Макарів Бучанського району.

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Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Крім того, чоловік відібрав паспорт у іншого робітника підприємства, який працював там за домовленістю та завдав тяжкі тілесні ушкодження ще одному потерпілому.

"Києво-Святошинська окружна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який обвинувачується в умисному вбивстві, спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів, вирощуванні конопель та незаконному заволодінні паспортом громадянина України (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 310, ч. 3 ст. 357 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Обвинувачений раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння низки злочинів зокрема за незаконне позбавлення волі, порушення недоторканості житла, катування, хуліганство й незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

У ході проведення санкціонованих обшуків у чоловіка виявлено та вилучено наркотичний засіб канабіс, а також посіви конопель.

Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалося Бучанським РУП ГУНП в Київській області.

Нагадаємо, у Київській області 32-річна місцева мешканка під час сварки кулаками побила 42-річну товаришку. Лікарі намагалися врятувати потерпілу, однак за декілька днів жінка померла у реанімації.

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