Коронавірус у Києві трохи пішов на спад: статистика на 25 листопада

Коронавірус у Києві трохи пішов на спад: статистика на 25 листопада

Загалом у столиці підтверджено 293 125 випадків COVID-19.

Станом на ранок 25 листопада у Києві зафіксовано 1 688 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 55 випадків менше, ніж 24 листопада (1 743 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 293 125 випадків COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 259 729 людей ( 1801 за добу)

людей ( за добу) померли 7 330 людей (46 за добу)

У Київській області зафіксовано 170 709 випадків COVID-19 (719 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 147 285 людей ( 923 за добу)

людей ( за добу) померли 4 049 людей (40 за добу)

Нагадаємо, змінено термін дії жовтого сертифікату, який підтверджує щеплення однією дозою вакцини. Він буде становити 30 днів, раніше це було 120 днів

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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