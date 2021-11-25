Під Києвом педофіл зґвалтував 8-річну дівчинку на очах її 5-річного брата

Під Києвом педофіл зґвалтував 8-річну дівчинку на очах її 5-річного брата

Мешканець Київщини проведе за ґратами 15 років.

Під Києвом педофіл зґвалтував 8-річну дівчинку на очах її 5-річного брата.

Вироком суду мешканця Київщини визнано винним та засуджено до найсуворішого покарання, передбаченого санкцією статті - 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

"У судовому засіданні прокурор довів, що обвинувачений у серпні 2018 року вчинив дії сексуального характеру стосовно особи, що не досягла 14 років. Трапилося це на території одного із сіл Білоцерківського району. Чоловік прийшов додому до знайомої, де у той час перебували її діти. Скориставшись відсутністю господарки, він схопив 8-річну дівчинку та відніс її до городу, де зґвалтував. Все відбувалося на очах 5-річного брата", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Попри те, що обвинувачений своєї вини не визнавав, прокурор повністю довів його винуватість у скоєнні вказаного злочину.

Відомості щодо ґвалтівника дитини будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, в Україні запустили й почали наповнювати реєстр педофілів. Наразі в ньому містяться дані про майже 200 осіб, які були притягнуті до відповідальності та відбувають покарання за сексуальні злочини проти дітей.

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