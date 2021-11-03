Посварилися під час застілля: у Київській області жінка забила до смерті свою подругу

Посварилися під час застілля: у Київській області жінка забила до смерті свою подругу

Лікарі намагалися врятувати потерпілу, однак за декілька днів жінка померла в реанімації.

У Київській області жінка забила до смерті свою подругу. Трагедія сталася 28 жовтня на Бориспільщині.

32-річна місцева мешканка під час сварки кулаками побила 42-річну товаришку. Лікарі намагалися врятувати потерпілу, однак за декілька днів жінка померла в реанімації.

Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області.

Про смерть жінки до поліції повідомили лікарі 1 листопада о 18-й годині.

На місце події прибуло керівництво Бориспільського РУП, слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції.

"Поліцейські встановили, що сварка між жінками трапилась під час розпиття спиртних напоїв. Через виникле непорозуміння 32-річна жінка нанесла численні удари руками й ногами по голові та тулубу подруги. Потерпілу з множинними тілесними ушкодженнями доправлено до місцевої лікарні, де вона боролася за життя понад три доби", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронцям знадобилося менше години аби розшукати зловмисницю.

Поліцейські затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Забила дівчину до смерті: Поліцейські Бориспільщини затримали зловмисницю Забила товаришку до смерті: Поліцейські Бориспільщини затримали зловмисницю 28 жовтня 32-річна мешканка Бориспільщини під час сварки кулаками побила 42-річну товаришку . Лікарі намагались врятувати потерпілу, однак за декілька днів жінка померла в реанімації Про смерть жінки до поліції повідомили лікарі 1 листопада о 18-й годині. На місце події прибуло керівництво Бориспільського РУП, слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції. Поліцейські встановили, що сварка між жінками трапилась під час розпиття спиртних напоїв. Через виникле непорозуміння 32-річна жінка нанесла численні удари руками й ногами по голові та тулубу подруги. Потерпілу з множинними тілесними ушкодженнями доставлено до місцевої лікарні, де вона боролася за життя понад три доби. Правоохоронцям знадобилося менше години аби розшукати зловмисницю. Поліцейські затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Міру запобіжного заходу обере суд. Поліція Бориспільщини звертається до громадян не вирішувати конфліктні ситуації за допомогою фізичної сили. Адже такі методи тягнуть за собою кримінальну відповідальність. #поліція #поліція Національна поліція України Моя Київщина УНН - Українські Національні Новини УНІАН Погляд Київщина - інформаційна агенція Українська правда Цензор.НЕТ Столичний регіон Суспільне Новини Опубліковано Поліція Київської області Вівторок, 2 листопада 2021 р.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Міру запобіжного заходу обере суд.

Нагадаємо, у Києві чоловік стріляв у сусідку. Він вирішив втрутитись у суперечку між його матір’ю та знайомою, у результаті чого спричинив жінці тілесні ушкодження.

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