У Києві буде хмарно і без опадів: прогноз погоди на четвер, 25 листопада

У Києві буде хмарно і без опадів: прогноз погоди на четвер, 25 листопада

У столиці не буде ні дощу, ні снігу.

У четвер, 25 листопада, у Києві буде похмура погода. Увечері на небі у столиці можливі прояснення.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Згідно з прогнозами синоптиків, дощу та снігу не буде. Температура повітря вдень +3 +5 градусів, вночі 0 +2 градуси. Вітер північно-західного напрямку 5-10 м/с. У Київській області, а саме у Тетереві, Яготині та Чорнобилі вночі очікується невеликий мороз до -1 градуса.

Також читайте Коронавірус у Києві трохи пішов на спад: статистика на 25 листопада

Нагадаємо, що у четвер майже в усій Україні буде сухо, але холодно. Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. На території країни буде без опадів. Вранці на заході місцями туман. У центральних областях - подекуди на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Погода в Україні: у центрі та на Сході синоптики обіцяють місцями мокрий сніг

Читайте також: