У Києві буде хмарно і без опадів: прогноз погоди на четвер, 25 листопада

У столиці не буде ні дощу, ні снігу.
У четвер, 25 листопада, у Києві буде похмура погода. Увечері на небі у столиці можливі прояснення.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Згідно з прогнозами синоптиків, дощу та снігу не буде. Температура повітря вдень +3 +5 градусів, вночі 0 +2 градуси. Вітер північно-західного напрямку 5-10 м/с. У Київській області, а саме у Тетереві, Яготині та Чорнобилі вночі очікується невеликий мороз до -1 градуса.
Нагадаємо, що у четвер майже в усій Україні буде сухо, але холодно. Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. На території країни буде без опадів. Вранці на заході місцями туман. У центральних областях - подекуди на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
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