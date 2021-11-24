У Києві на Бессарабці прибрали бетонні плити, які простояли там близько доби

Комунальники відремонтували антипаркувальні стовпчики.

У Києві на Бессарабці прибрали бетонні плити, які простояли там близько доби.

Комунальники відремонтували антипаркувальні стовпчики.

Про це повідомив телеканал “Київ”.

"Якщо водії продовжуватимуть порушувати пішохідну ідилію на Бессарабці, то комунальники можуть там встановити святкову ярмарку та декор", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від 9 листопада Бессарабський проїзд став пішохідною зоною. Там встановили антипаркувальні стовпчики. Правда, пізніше їх зламали. І щоб відремонтувати ті стовпчики, були встановлені бетонні плити.

Крім того, на Бессарабській площі встановлено дев'ять камер відеоспостереження, які фіксують правопорушення.

У пішохідну зону в’їзд дозволяється лише транспортним засобам, що обслуговують громадян і підприємства, які розташовані у зазначеній зоні, а також транспортним засобам, що належать містянам, які проживають або працюють у цій зоні. Також на вулиці Басейній (зі сторони вулиці Скоропадського) є парковка, де водії зможуть залишати свої автомобілі.

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