У Києві біля світлофора водій Chevrolet врізався в поліцейське авто: відео

З’ясовувати обставини ДТП буде слідчо-оперативна група.

Увечері в середу, 24 листопада, на Харківському шосе у Києві автомобіль Chevrolet зіткнувся із поліцейським автомобілем Мitsubishi Outlander.

Про це повідомили на Facebook-сторінці “ДТП. Київ”, опублікувавши відео з місця аварії.

За попередньою інформацією, в ДТП ніхто з людей не постраждав. Судячи з відео, французьке авто виявилося не таким міцним, як поліцейський “японець”.

Очевидці аварії стверджують, що Chevrolet влетіло в авто поліції, яке зупинилося на червоний сигнал світлофора. Усі обставини ДТП з’ясує слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, раніше біля міста Южне на трасі Миколаїв-Одеса автомобіль патрульної поліції Renault Duster спровокував ДТП. Він виїхав на зустрічну смугу, ніби щоб когось зупинити, і зіштовхнувся із Mitsubishi. Внаслідок аварії - п'ятеро травмованих.

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