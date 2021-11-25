В Киеве будет облачно и без осадков: прогноз погоды на четверг, 25 ноября

В Киеве будет облачно и без осадков: прогноз погоды на четверг, 25 ноября

В столице не будет ни дождя, ни снега.

В четверг, 25 ноября, в Киеве будет пасмурная погода. Вечером на небе в столице возможны прояснения.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, дождя и снега не будет. Температура воздуха днем +3 +5 градусов, ночью 0 +2 градуса. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с. В Киевской области, а именно в Тетереве, Яготине и Чернобыле, ночью ожидается небольшой мороз до -1 градуса.

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Напомним, что в четверг почти по всей Украине будет сухо, но холодно. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. На территории страны без осадков. Утром на западе местами туман. В центральных областях — кое-где на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

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