Бійка на бульварі Перова у Києві призвела до ДТП з перекиданням та смерті поліцейського

Двох осіб взято під варту.

Бійка на бульварі Перова у Києві призвела до ДТП з перекиданням та смерті поліцейського.

За погодження прокуратури Дніпровським УП ГУ НП в м. Києві повідомлено про підозру двом особам у вчиненні хуліганства із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, 20 листопада близько 23:00 підозрювані, перебуваючи біля зупинки громадського транспорту, у ході раптово виниклого конфлікту нанесли дерев’яним бруском удар в голову 23-річній дівчині, внаслідок чого вона отримала тілесні ушкодження та знепритомніла.

Продовжуючи свої хуліганські дії, зловмисники напали на її приятеля, який почав тікати від них, перебігаючи дорогу по бульвару Перова у Дніпровському районі Києва.

Перестрибуючи огорожу, потерпілий впав на проїжджу частину бульвару Перова, а підозрювані, у свою чергу, продовжили завдавати потерпілому удари. Це помітив водій таксі, який зупинився, щоб припинити протиправні дії.

"Підозрювані після цього покинули місце події, однак в цей самий момент водій іншого автомобіля, оминаючи таксі, здійснив наїзд потерпілого, який лежав на асфальті, з подальшим перекиданням автомобіля. Потерпілий помер на місці. Ним виявився 25-річний працівник поліції, який перебував поза службою", - повідомили у прокуратурі.

Наразі слідчим суддею Дніпровського районного суду Києва задоволено клопотання прокурора та обрано підозрюваним запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

Також, вирішується питання щодо пред’явлення останнім повідомлення про підозру за ст. 135 КК України (залишення у небезпеці).

За вчинене зловмисникам загрожує покарання до семи років позбавлення волі.

Одночасно слідчими СУ ГУ НП у Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо наїзду на потерпілого.

Нагадаємо, у Києві п'яний водій автомобіля Hyundai не впорався з кермуванням, виїхав на зустрічну смугу і там протаранив три автівки: Honda, Kia та Ford. Трьох людей ушпиталили з травмами.

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