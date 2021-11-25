Два человека взяты под стражу.
Драка на бульваре Перова в Киеве привела к ДТП с опрокидыванием и смерти полицейского.
При согласовании с прокуратурой Днепровским УП ГУ НП в г. Киеве уведомлены о подозрении двое лиц в совершении хулиганства с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Согласно материалам следствия, 20 ноября около 23:00 подозреваемые, находясь возле остановки общественного транспорта, в ходе внезапно возникшего конфликта нанесли деревянным бруском удар в голову 23-летней девушке, в результате чего она получила телесные повреждения и потеряла сознание.
Продолжая свои хулиганские действия, злоумышленники напали на ее приятеля, который начал убегать от них, перебегая дорогу по бульвару Перова в Днепровском районе Киева.
Перепрыгивая забор, пострадавший упал на проезжую часть бульвара Перова, а подозреваемые, в свою очередь, продолжили наносить потерпевшему удары. Это заметил водитель такси, который остановился, чтобы прекратить противоправные действия.
"Подозреваемые после этого покинули место происшествия, однако в этот же момент водитель другого автомобиля, объезжая такси, совершил наезд пострадавшего, лежавшего на асфальте, с последующим опрокидыванием автомобиля. Пострадавший умер на месте. Им оказался 25-летний сотрудник полиции, находившийся вне службы", — сообщили в прокуратуре.
Следственным судьей Днепровского районного суда Киева удовлетворено ходатайство прокурора и избрана подозреваемым мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Также решается вопрос о предъявлении последним сообщения о подозрении по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).
За совершенное злоумышленникам грозит наказание до семи лет лишения свободы.
Одновременно следователями СУ ГУ ЧП в Киеве осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по наезду на потерпевшего.
Напомним, в Киеве пьяный водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, выехал на встречную полосу и там протаранил три автомобиля: Honda, Kia и Ford. Трех человек госпитализировали с травмами.
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