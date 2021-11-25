Коронавирус в Киеве немного пошел на убыль: статистика на 25 ноября

Коронавирус в Киеве немного пошел на убыль: статистика на 25 ноября

В столице подтверждено 293 125 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 25 ноября в Киеве зафиксировано 1688 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 55 случаев меньше, чем 24 ноября (1743 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 293 125 случаев COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 259 729 человек ( 1801 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 7 330 человек (46 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 170 709 случаев COVID-19 (719 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 147 285 человек ( 923 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 4 049 человек (40 за сутки)

Напомним, изменен срок действия желтого сертификата, подтверждающего прививку одной дозой вакцины. Он будет составлять 30 дней, раньше это было 120 дней.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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