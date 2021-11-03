Поругались во время застолья: в Киевской области женщина забила до смерти свою подругу

Поругались во время застолья: в Киевской области женщина забила до смерти свою подругу

Врачи пытались спасти пострадавшую, однако через несколько дней женщина умерла в реанимации.

В Киевской области женщина забила до смерти свою подругу. Трагедия произошла 28 октября в Бориспольском районе.

32-летняя местная жительница во время ссоры кулаками избила 42-летнюю подругу. Врачи пытались спасти пострадавшую, однако через несколько дней женщина скончалась в реанимации.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

О смерти женщины в полицию сообщили врачи 1 ноября в 18 часов.

На место происшествия прибыло руководство Бориспольского РУП, следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции.

"Полицейские установили, что ссора между женщинами случилась во время распития спиртных напитков. Из-за возникшего недоразумения 32-летняя женщина нанесла многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу подруги. Пострадавшая с множественными телесными повреждениями доставлена в местную больницу, где она боролась за жизнь трое суток", — говорится в сообщении.

Правоохранителям понадобилось меньше часа, чтобы разыскать злоумышленницу.

Полицейские задержали женщину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Забила девушку до смерти: Полицейские Бориспольские задержали злоумышленницу Забила товарища до смерти: Полицейские Бориспольского задержали злоумышленницу 28 октября 32-летняя жительница Бориспольской во время ссоры кулаками избила 42-летнюю товарища. Врачи пытались спасти потерпевшую, однако через несколько дней женщина умерла в реанимации О смерти женщины в полицию сообщили врачи 1 ноября в 18 часов. На место происшествия прибыли руководство Бориспольского РУП, следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции. Полицейские установили, что ссора между женщинами произошла во время распития спиртных напитков. Из-за возникшего недоразумения 32-летняя женщина нанесла многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу подруги. Пострадавшая с множественными телесными повреждениями доставлена в местную больницу, где она боролась за жизнь более трех суток. Правоохранителям понадобилось меньше часа, чтобы разыскать злоумышленницу. Полицейские задержали женщину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет. Меру меры пресечения изберет суд. Полиция Бориспольской области обращается к гражданам не разрешать конфликтные ситуации с помощью физической силы. Ведь такие методы влекут уголовную ответственность. #полиция #полиция Национальная полиция Украины Моя Киевщина УНН — Украинские Национальные Новости УНИАН Взгляд Киевщина — информационное агентство Украинская правда Цензор.НЕТ Столичный регион Общественное Новости Опубликовано Полиция Киевской области Вторник, 2 ноября 2021 г.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет.

Меру пресечения изберет суд.

Напомним, в Киеве мужчина стрелял в соседку. Он решил вмешаться в спор между его матерью и знакомой, в результате чего нанес женщине телесные повреждения.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку