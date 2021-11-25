Под Киевом педофил изнасиловал 8-летнюю девочку на глазах у 5-летнего брата

Под Киевом педофил изнасиловал 8-летнюю девочку на глазах у 5-летнего брата

Житель Киевщины проведет за решеткой 15 лет.

Под Киевом педофил изнасиловал 8-летнюю девочку на глазах у 5-летнего брата.

Приговором суда житель Киевской области признан виновным и приговорен к строжайшему наказанию, предусмотренному санкцией статьи — 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"В судебном заседании прокурор доказал, что обвиняемый в августе 2018 года совершил действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. Случилось это на территории одного из сел Белоцерковского района. Мужчина пришел домой к знакомой, где в то время находились ее дети. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, он схватил 8-летнюю девочку и отнес ее в огород, где изнасиловал. Все происходило на глазах у 5-летнего брата", — говорится в сообщении прокуратуры.

Несмотря на то, что обвиняемый своей вины не признавал, прокурор полностью доказал его виновность в совершении указанного преступления.

Сведения о насильнике ребенка будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Напомним, в Украине запустили и начали наполнять реестр педофилов. В нем содержатся данные почти о 200 лицах, которые были привлечены к ответственности и отбывают наказание за сексуальные преступления против детей.

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