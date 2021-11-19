Две фуры влетели в заправку / t.me/dtpkievua

Масштабное ДТП на трассе Киев-Харьков: два грузовика влетели в заправку (фото)

Масштабное ДТП на трассе Киев-Харьков: два грузовика влетели в заправку (фото)

От машин осталась куча металла.

Возле поселка Иванков, что в Киевской области, два грузовика на скорости врезались в автозаправку. Авария произошла ночью 18 ноября на трассе Киев-Харьков.

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Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.

По предварительной информации, во время столкновения никто не пострадал. Оба автомобиля получили сильные повреждения. Фуры буквально смяло от удара о колонну заправки. К счастью, ни один из резервуаров с топливом не взорвался.

Автомобили сильно пострадали

На место происшествия прибыли полицейские, медики и спасатели. Причина аварии пока неизвестна.

Напомним, что в ночь на пятницу, 19 ноября, на западном обходе Львова, возле села Сокольники произошло смертельное ДТП. Грузовик сбил насмерть мужчину.