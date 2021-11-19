Пришлось ампутировать лапу: в Броварах запущенные псы породы тибетский мастиф напали на соседскую овчарку

Соседи говорят, что собаки находятся на территории домовладения без присмотра и еды.

В селе Княжичи под Киевом запущенные собаки породы тибетский мастиф напали на соседскую овчарку. Ей пришлось ампутировать лапу.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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В настоящее время полиция Броваров устанавливает обстоятельства ненадлежащего содержания собак жительницей района.

"11 ноября в Броварское районное управление полиции поступило сообщение от обеспокоенных жителей села Княжичи Броварского района относительно ненадлежащего содержания собак владелицей одного из домовладений. Люди сообщили, что собаки породы тибетский мастиф совершили нападение на соседскую овчарку, в результате чего ей пришлось ампутировать. Местные жители отметили, что собаки находятся на территории домовладения без ухода и еды", – сообщают в полиции.

По этому факту полиция провела всестороннюю проверку и установила все обстоятельства произошедшего.

Полицейские составили в отношении хозяйки собак административный протокол по ч. 3 ст. 154 КУоАП (Нарушение правил содержания собак и кошек), материалы переданы на рассмотрение в суд. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на граждан от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией животных.

Также установлено, что женщина является владелицей приюта для животных, расположенного в городе Бровары. 15 ноября в полицию поступило коллективное обращение по поводу ненадлежащего содержания этой же женщиной собак пород тибетский мастиф и кане-корсо в приюте города Бровары. Проводится проверка, по результатам которой правоохранители предоставят правовую квалификацию действиям женщины.

Напомним, в Уэльсе агрессивный питбуль прямо в доме до смерти разорвал 10-летнего мальчика.

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