В центре Киева на свалке нашли части человеческого тела: полиция ищет причастных к убийству

В центре Киева на свалке нашли части человеческого тела: полиция ищет причастных к убийству

Полиция устанавливает личность погибшего и ищет злоумышленников, причастных к расправе.

В Печерском районе Киева в четверг, 18 ноября, на помойке нашли части человеческого тела.

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Об этом сообщили в полиции Киева.

Части человеческого тела обнаружили в мусорном контейнере на бульваре Дружбы Народов. На месте происшествия работают правоохранители, кинологи и судебно-медицинский эксперт.

Полиция устанавливает личность погибшего и ищет злоумышленников, причастных к расправе.

"В настоящее время правоохранители проводят осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия, устанавливают вероятных свидетелей, изучают видеозаписи с расположенных рядом камер наблюдения", — говорится в сообщении.

В телеграмм-канале "Типичный Киев" сообщили, что части человеческого тела обнаружили бездомные. Они заметили пакет, из которого торчали человеческие ноги. По данным очевидцев, рядом также обнаружили и другие части тела.

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