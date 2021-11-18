В центре Киева на свалке нашли части человеческого тела: полиция ищет причастных к убийству

Полиция устанавливает личность погибшего и ищет злоумышленников, причастных к расправе.
В Печерском районе Киева в четверг, 18 ноября, на помойке нашли части человеческого тела.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Части человеческого тела обнаружили в мусорном контейнере на бульваре Дружбы Народов. На месте происшествия работают правоохранители, кинологи и судебно-медицинский эксперт.
Полиция устанавливает личность погибшего и ищет злоумышленников, причастных к расправе.
"В настоящее время правоохранители проводят осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия, устанавливают вероятных свидетелей, изучают видеозаписи с расположенных рядом камер наблюдения", — говорится в сообщении.
В телеграмм-канале "Типичный Киев" сообщили, что части человеческого тела обнаружили бездомные. Они заметили пакет, из которого торчали человеческие ноги. По данным очевидцев, рядом также обнаружили и другие части тела.
Читайте также:
- Министр Лещенко прокомментировал покушение на себя и рассказал подробности и причины
- В Польше хотят упростить процесс легализации трудовых мигрантов: что изменится для украинцев
- "Ты не знакома со старшими мужчинами, я могу быть у тебя первым": во Львове водитель такси приставал к ребенку
[media type="video" id="387390427"