Количество случаев коронавируса в Киеве стремительно возросло: статистика на 19 ноября

В столице подтверждено 285 662 случая COVID-19.
По состоянию на утро 19 ноября в Киеве зафиксировано 1782 новых случая коронавируса за сутки. Это на 299 случаев больше, чем 18 ноября (1483 случая коронавируса).
Всего в столице подтверждено 285 662 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 243 435 человек (1049 за сутки)
- умерли 7 096 человек (41 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 166 538 случаев COVID-19 (945 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 143 580 человек (882 за сутки)
- умерли 3 888 человек (45 за сутки)
Напомним, в Киеве школьники возвращаются за парты. Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учащихся всех классов.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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